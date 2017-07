Revealed: Sunderland squad numbers for the new season

Have your say

Sunderland's squad have been given their numbers for the upcoming season.

Jason Steele takes the number one jersey with summer signing James Vaughan wearing number nine.

The full squad numbers are listed below...

1 Jason Steele

2 Billy Jones

3 Bryan Oviedo

4 Patrick McNair

5 Papy Djilobodji

6 Lee Cattermole

7 Jeremain Lens

8 Jack Rodwell

9 James Vaughan

10 Wahbi Khazri

11 Lewis Grabban

12 Mika Domingues

14 Duncan Watmore

15 Brendan Galloway

16 John O’Shea

17 Didier NDong

18 Tyias Browning

19 Aiden McGeady

20 Josh Maja

21 Adam Matthews

22 Donald Love

23 Lamine Kone

24 Darron Gibson

26 George Honeyman

27 Lynden Gooch

28 Ethan Robson

29 Joel Asoro

32 Maksymilian Stryjek

40 Elliot Embleton